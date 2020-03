Empresário de Diego Alves diz que negociação pela renovação começará 'quando tudo se normalizar'

Rio - Titular absoluto no time de Jorge Jesus, Diego Alves tem vínculo com o Flamengo até dezembro deste ano. Isso quer dizer que, a partir de julho, ele estará liberado para assinar pré-contrato com outro clube. As conversas pela renovação do compromisso ainda não começaram e, segundo o agente do camisa 1, Eduardo Maluf, as negociações só devem ser iniciadas depois que a situação do país, que enfrenta a pandemia do novo coronavírus, voltar ao normal.



"Na hora certa, nós tocaremos neste tema. Mas realmente agora somente quando tudo se normalizar no país", disse Maluf em contato com a reportagem.



Apesar do pouco tempo de contrato, tanto Flamengo quanto Maluf tratam o assunto com leveza. O agente tem uma boa relação com a diretoria rubro-negra, principalmente depois da ida do atacante para o clube, outro jogador que é representado pelo empresário.



Em virtude do combate à Covid-19, o futebol brasileiro está parado por tempo indeterminado. No Flamengo, por exemplo, os jogadores receberam folga até o dia 21 de abril. Diego Alves, inclusive, está em Ribeirão Preto, São Paulo, sua cidade natal, e faz trabalhos físicos com o preparador de goleiros Leandro Franco.



Nas redes sociais, Leandro Franco tem postado vídeos dos treinamentos realizados por Diego Alves durante o período de quarentena. Vale ressaltar que a comissão técnica do Flamengo também monitora, através de um aplicativo, o dia a dia dos atletas relação às atividades diárias.