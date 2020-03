Rodrigo Caio elege Paolo Guerrero como um dos jogadores mais difíceis de marcar

Rio - Por conta da pandemia do coronavírus, o futebol no Brasil está paralisado. Contudo, os atletas do Flamengo seguem em ação, mas fora das quatro linhas. Em entrevista à 'FlaTV', o zagueiro Rodrigo Caio afirmou que Paolo Guerrero, ex-jogador do clube, foi um dos atletas mais difíceis de marcar.

"Um foi o Neymar, sem dúvidas muito difícil de marcar. E o outro foi o Guerrero. Lembro que quando ele estava no Corinthians, era um cara que estava no auge. Foi difícil de marcar", disse o zagueiro do Flamengo.