Ex-auxiliar de Guardiola sabe que não é primeira opção do Flamengo, revela Mauro Cezar

Rio - O técnico Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, foi o primeiro nome cotado para assumir o Flamengo a se reunir com os dirigentes do clube, Marcos Braz e Bruno Spindel. Os três jantaram em um restaurante de Madri, na noite deste sábado . No entanto, segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, o espanhol saiu do encontro ciente de que não é a primeira opção do Rubro-Negro para substituir Jorge Jesus.