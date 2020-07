Possível dúvida de Carvalhal entre Flamengo e Braga irrita torcedores rubro-negros na Web

Rio - Um dos nomes mais cotados para assumir o Flamengo, o português Carlos Carvalhal foi assunto nas redes sociais pelos rubro-negros. A possível dúvida do treinador, que teria recebido uma oferta do Braga e do clube carioca, irritou alguns torcedores da equipe do Rio de Janeiro. Confira algumas manifestações no Twitter.

Se um treinador de futebol fica entre o @flamengo e o Braga , dispensa logo , pois, não há comparação e nem sentido insistir . Passaremos por outro vexame @marcosbrazrio ? Ou não aprenderam a lição com a saída sorrateira e calhorda do JJ ? — Álvaro Luiz Carvalho da Cunha (@alvaroluizcunha) July 27, 2020

Piris da Motta não está sequer sendo relacionado nos jogos do Flamengo e está quase certo com o Braga de Portugal



Se o Carvalhal preferir o Braga ao Flamengo, é mais um treinador que prefere trabalhos medíocres do que as glórias da profissão — AntMarco (@AntMarco18) July 27, 2020

Cara q tá na dúvida entre o poderoso Braga e Flamengo já era pra tá descartado. — Carlos Ponciano (@esquerdacarioca) July 27, 2020