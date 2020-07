Jornal crava que Domènec Torrent aceitou proposta e deve ser o novo técnico do Flamengo

Espanha - O jornal espanhol "AS" afirma que o treinador Domènec Torrent aceitou a oferta para dirigir o Flamengo. Segundo a publicação ainda falta uma conversa para ajustar questões de tempo de contrato e também sobre a comissão técnica que virá com o técnico para o futebol brasileiro.

De acordo com o jornal, o Flamengo deve contratar alguns profissionais indicados pelo espanhol, que já apontou dois auxiliares técnicos: Jordi Guerrón, ex-auxiliar de Pablo Machin no Sevilla, e Jordi Gris, auxiliar do espanhol no New York City, com experiência no futebol da Índia e já tendo sido da equipe de Guardiola.



Jordi Gris fala português e deverá ser peça fundamental para a adaptação do treinador espanhol e também para passar aos jogadores as informações desejadas pelo técnico.