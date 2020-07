Treinador português explica negativa ao Flamengo: '95% dos técnicos aceitariam'

Rio - O treinador Carlos Carvalhal, que era a primeira opção da diretoria do Flamengo, negou a oferta da equipe carioca e optou por trocar o Rio Ave pelo Braga, ambos de Portugal. Em participação à Sky Sports, ele explicou porque declinou da oferta do clube carioca.

"O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. 95 por cento dos treinadores aceitaria o desafio. Tomarei uma decisão em conjunto com a minha família. Temos de viver com a realidade e a minha decisão não será apenas baseada no futebol. Vou tentar antecipar o que vai acontecer com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. Vou tentar encontrar a melhor forma de dar um passo em frente na carreira e, ao mesmo tempo, proteger a minha família", disse.

O Brasil é o segundo país com mais vítimas fatais da epidemia de Covid-19. Sem Carvalhal, o Flamengo passou a ter o treinador espanhol Domènec Torrent como favorito para assumir o comando da equipe.