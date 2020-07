Gabigol e Flamengo lamentam morte de Rodrigo Rodrigues nas redes sociais

Rio - Morreu o apresentador Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos, vítima de complicações pela Covid-19,nesta terça-feira. A perda do jornalista abalou o mundo do esporte brasileiro e muito jogadores e clubes estão comovidos. Como é o caso de Gabigol, jogador do Flamengo, que usou o Twitter para lamentar a morte do apresentador do SporTV.

"Descanse em paz, rubro-negro querido!", escreveu.

Além dele, o perfil oficial do Flamengo, também lamentou a morte precoce do jornalista e desejou forças aos familiares dele.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Oj4tP8hv4m — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2020

Internado deste o último sábado no Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, o apresentador do Grupo Globo, Rodrigo Rodrigues morreu nesta terça-feira aos 45 anos. Ele teve diagnóstico de Covid-19 e durante a internação teve complicações devido a uma cirurgia para controlar uma trombose venosa cerebral (TVC) e não resistiu. A informação da morte foi anunciada pelo programa SportTV News, do SporTV, na tarde desta terça-feira.