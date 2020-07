Ventilado pelo Flamengo, Carvalhal se acerta com o Braga

Rio - Após receber proposta do Flamengo, Carlos Carvalhal será o novo treinador do Braga. Mesmo sem anúncio oficial, o clube português enviou um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal para informar a entidade do estabelecimento do vínculo, que será válido por duas temporadas.



Nesta terça-feira, Carvalhal falou à "Sky Sports" que ainda não tinha rejeitado a proposta do Flamengo. Ele afirmou que a decisão não seria apenas pelo futebol, mas também pela família e o momento vivido no Brasil em relação à pandemia do coronavírus.



- Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. E tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família. - disse Carvalhal à "Sky".



Confira o comunicado do Braga:

"A SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com o treinador CARLOS AUGUSTO SOARES DA COSTA FARIA CARVALHAL, de nacionalidade Portuguesa, nascido a 4 de Dezembro de 1965, para a celebração de um Contrato de Trabalho mediante o qual este assumirá o cargo de Treinador Principal da sua equipa de futebol. O referido contrato destina-se a vigorar nas épocas desportivas de 2020/2021 e 2021/2022. O Conselho de Administração Braga, 28 de Julho de 2020"

