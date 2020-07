Domènec Torrent é o novo técnico do Flamengo; espanhol chega ao Rio até a próxima sexta

Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Em contato com O DIA, o empresário do espanhol, Josep Maria, afirmou que os contratos já estão sendo elaborados. O agente também afirmou que Torrent viaja ao Brasil até a próxima sexta-feira. Rio - A busca por um novo técnico no Flamengo acabou. O novo nome para assumir o comando do time é, ex-auxiliar de. Em contato com, o empresário do espanhol, Josep Maria, afirmou que os contratos já estão sendo elaborados. O agente também afirmou que Torrent viaja ao Brasil até a próxima sexta-feira.

Depois da recusa de Carvalhal, que confirmou conversas com o Flamengo e assinou com o Braga, o Rubro-Negro voltou às ações por Torrent. Como auxiliar de Guardiola, o espanhol trabalhou em grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, Manchester City e Bayern de Munique, conquistando inúmeros títulos ao lado de Pep.

Em junho de 2018, Torrent assumiu o comando técnico do New York City FC-EUA. Pela equipe estadunidense foram 60 partidas, com 29 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Outros nomes como o de Leonardo Jardim, ex-Mônaco, e Miguel Angel Ramírez, do Independiente Del Valle, também estavam na pauta de Marcos Braz e Bruno Spindel.