Flamengo encontrará Torrent novamente e quer definir comissão técnica

Rio - O Flamengo já escolheu Domènec Torrent como o substituto de Jorge Jesus e vai se encontrar com o treinador para sacramentar o negócio. O vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, vão para Girona, nesta quarta-feira para se encontrar com o técnico, que terá vínculo até o fim de 2021.

A viagem dos dirigentes serve parar formalizar o acordo entre as partes. A dupla flamenguista só retornará ao Brasil quando estiver tudo oficializado. Apesar do acordo já estar fechado, ainda falta um ponto para ser resolvido: a comissão técnica.

Segundo informações do "Globoesporte.com", Torrent vai trazer ao Rio de Janeiro três auxiliares técnicos para acompanhá-lo nesta jornada: o auxiliar Jordi Guerrero, o analista Jordi Gris e mais um preparador físico, que ainda não foi definido.

Ainda de acordo o portal, o departamento de futebol conversa com o espanhol para manter Maurício Souza, o Mauricinho, na comissão técnica. O Flamengo quer um profissional de confiança acompanhando o dia a dia do treinador, o que não aconteceu com Jorge Jesus.