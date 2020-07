Bruno Henrique ironiza informação de TV portuguesa de que gostaria de defender o Benfica

Rio - Alvo de especulações sobre uma transferência para o Benfica, o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, ironizou a informação da TV portuguesa "TVI 24" de que ele teria interesse de defender a equipe portuguesa.

"Hahahaha imprensa sendo imprensa", comentou o atacante, após o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, também adotar um tom irônico sobre a informação da rede de televisão.

To assistindo. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 29, 2020

Após a saída de Jorge Jesus para o Benfica, os nomes de alguns jogadores do Flamengo acabaram sendo ventilados na equipe de Portugal. No entanto, a possibilidade de transferência no momento parece pequena.