Site de apostas coloca o Flamengo como favorito absoluto ao título do Brasileiro

Rio - Atual campeão brasileiro, o Flamengo tem o favoritismo da imprensa esportiva e das casas de apostas para chegar ao oitavo título da competição. De acordo com o site "Oddsshark.com", a equipe carioca é disparada a principal candidata a levantar o principal torneio de clubes do Brasil em 2020.

Entre os principais favoritos estão cinco clubes. O Flamengo, que em caso de título renderá R$ 1,75 a cada R$ 1 investido, depois vem o Palmeiras com R$ 7,03 / R$ 1, em terceiro aparece o Atlético-MG com R$ 10,04 / R$ 1, em quarto o Grêmio com R$ 18,08 / R$ 1 e fechando a lista dos favoritos vem o São Paulo com R$ 18,08 / R$ 1.

O Campeonato Brasileiro de 2020 será atípico. Por conta da pandemia de Covid-19, não deveremos ter torcida nos estádios. Essa decisão deverá alterar a análise jogo a jogo do site, porque sem a presença dos torcedores, o fato mando de campo deverá perder a importância.