Domènec Torrent assina contrato até o fim de 2021 com o Flamengo

Rio - O treinador Domènec Torrent assinou nesta sexta-feira o seu contrato para comandar o Flamengo. O espanhol de 58 anos vai substituir o português Jorge Jesus, que acertou com o Benfica. O vínculo do novo técnico com o Rubro-negro vai até o final de 2021.

O treinador nasceu em Santa Coloma de Farners, na região nordeste da Espanha, localizada entre Barcelona e as cidades que fazem fronteira com a França. Antes de tirar suas credenciais de treinador, ele defendeu dois clube catalães: o Unió Esportiva Olot e o Ateneu Deportiu Guíxols.



Torrent conviveu com Pep Guardiola por uma década. Entre 2008 e 2018, ele esteve ao lado do treinador como auxiliar técnico. Por isso, sua filosofia de jogo é nutrida de características típicas do hoje comandante do Manchester City, como o "tiki-taka", que ganhou o mundo com o Barcelona que venceu a Liga dos Campeões nas temporadas 2008/2009 e 2010/2011.



Como treinador, Torrent conseguiu mostrar seu trabalho em uma única ocasião. Depois que deixou Guardiola, em 2018, ele assumiu o comando do New York City FC, que joga a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Em apenas uma temporada, Torrent comandou a equipe na melhor campanha de sua história na liga. Porém, apesar de ter se classificado na primeira colocação da Conferência Leste, o New York City FC foi eliminado nas quartas de final do torneio.

