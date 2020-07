Zagueiro do Flamengo ironiza desabafo de torcedora do São Paulo após eliminação

Rio - Uma torcedora gravou um vídeo para sua conta no Twitter para desabafar sobre a fase do São Paulo , que foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o Flamengo



No vídeo, a exaltada torcedora afirmou que o São Paulo tinha que deixar o estilo 'fair play de Rodrigo Caio '. Entretanto, o que ela não esperava era que o próprio zagueiro fosse respondê-la, com uma ironia, é claro. No vídeo, a exaltada torcedora afirmou que o São Paulo tinha que deixar o estilo 'fair play de Rodrigo Caio '. Entretanto, o que ela não esperava era que o próprio zagueiro fosse respondê-la, com uma ironia, é claro.