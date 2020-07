Flamengo planeja desembarque de Domènec Torrent domingo no Rio

Rio - Após anunciar Domènec Torrent como novo treinador da equipe, o Flamengo, agora, corre para fazer com que o catalão chegue o quanto antes ao Rio de Janeiro e inicie os trabalhos visando à estreia no Brasileiro, no dia 9, contra o Atlético-MG. As partes trabalham para que o treinador desembarque no Rio no próximo domingo. A informação foi confirmada por Josep Maria, empresário do técnico.A ideia do Flamengo é que o treinador tenha o máximo de tempo de possível para trabalhar com a equipe, pois de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, o Rubro-Negro poderá entrar em campo 57 vezes em 200 dias, caso chegue à final na Libertadores e na Copa do Brasil.Antes mesmo de anunciar oficialmente, o Flamengo já corria nos bastidores para conseguir o visto de trabalho de Dome mesmo que de forma provisória e deu entrada na Polícia Federal, na última quinta-feira, por volta das 12h30. O treinador chegará ao Rubro-Negro na companhia de outros quatro funcionários da confiança do comandante.O contrato de Domènec com o Flamengo vai até dezembro de 2021, quando chega ao fim o mandato de Rodolfo Landim.