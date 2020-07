Viralizou e virou funk! Torcedor cria canção para Domènec, e áudio cai nas graças da torcida do Flamengo: 'A música veio do nada'

Rio - Desde que o nome do treinador Domènec Torrent começou a ganhar força no Flamengo, um áudio de um torcedor rubro-negro, parodiando a música "Ameno", do grupo ERA, viralizou em grupos de "Whatsapp" e ultrapassou fronteiras, chegando à Europa, com direito a funk criado feito pelo DJ Vitão. (ouça abaixo)

Com a confirmação da contratação de Dome, como está sendo chamado pelos rubro-negros, a reportagem procurou o autor do áudio para saber de onde surgiu a ideia de elaborar e se esperava que fosse viralizar da forma que aconteceu. Trata-se do economista Leonardo Luiz, morador do Rio de Janeiro. Em contato com o jornal O Dia, ele explicou que criou o conteúdo na última quarta-feira e enviou a um grupo de "Whatsapp" que tem com amigos próximos, mas foi surpreendido com a repercussão.



"Essa ideia surgiu, na verdade, porque eu já estava relacionando a música. Para mim era óbvio que tinha essa conexão, essa relação. Eu sou viciado nessa música tem um tempo já. É a música da minha formatura. Eu fiquei pensando e, de repente, pensei em botar Arão na música. Mandei de brincadeira para alguns amigos. Não achava que fosse viralizar. Um outro amigo, torcedor do Fluminense, recebeu e disse que estava viralizando. Depois, uma pessoa de Portugal recebeu... Foi assim. A relação do nome, eu já tinha pensando desde que começaram a cogitar o Domènec no Flamengo".

Leonardo também enviou à reportagem um vídeo da primeira vez que mandou no grupo para provar que foi ele mesmo o autor do famoso áudio que, segundo apurou O Dia, já faz sucesso entre os jogadores do atual elenco do Flamengo, com direito a resenha entre os atletas no "Whatsapp". (veja abaixo)