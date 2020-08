Rio - Domènec Torrent é o novo técnico do Flamengo e vai chegar no Brasil cheio de moral com a diretoria do clube. Em entrevista à ESPN Brasil, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, rasgou elogios ao treinador, que já foi auxiliar técnico de Pep Guardiola.

"A gente pôde notar um grande conhecimento dele do que tinha acontecido no Brasil e América do Sul em termos de futebol no último ano. Ele tem um conhecimento bastante grande da participação do Flamengo no futebol sul-americano. Ele estava muito empolgado com essa entrada na equipe do Flamengo, ele se mostrou muito feliz", afirmou o mandatário.



Landim revelou que teve um conversa com o treinador sobre as expectativas dele e sobre o calendário brasileiro.

"Tive uma conversa com ele, por videoconferência, para deixar claro as expectativas que tínhamos, dos desafios que teremos, vamos ter carga de trabalho muito grande. Daqui até o final de fevereiro, vamos jogar quarta e domingo, quarta e domingo...”, lembrou Landim, que aproveitou para brincar com o novo comandante:





"Ele falou: ‘Vou morar em uma cidade maravilhosa’. Eu respondi: ‘Dome, você não vai ter chance nenhuma de ir para a praia. Vai ser de casa para o CT para treinar, apesar de estar em uma cidade maravilhosa, você vai trabalhar muito’ (risos). Ele estava convicto disso. Foi interessante, porque ele disse: ‘Sei que o lema de vocês é vencer, vencer e vencer’. É exatamente isso que estamos pretendendo e para isso temos tentado reforçar nosso plantel. Se vamos ganhar ou não, não sei, mas esse é o objetivo: disputar para ganhar todas as competições que temos pela frente", completou.