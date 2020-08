O preparador físico escolhido por Domènec Torrent para trabalhar com ele no Flamengo foi Julian Jimenez. Jimenez terá a companhia no clube de Roberto Oliveira Júnior, o Betinho, que é preparador físico permanente do Rubro-Negro. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 1, 2020

Rio - Recém-contratado pelo Flamengo, o técnico Domenèc Torrent chamou mais um nome para integrar a comissão técnica do clube. O comandante espanhol terá a companhia do preparador físico Julian Jimenez. O profissional trabalhará ao lado de Roberto Oliveira Júnior, o Betinho, que é preparador físico permanente do Rubro-Negro. Domènec foi anunciado como novo técnico do Flamengo na última sexta-feira. O ex-auxiliar de Pep Guardiola chega para assumir o cargo deixado pelo vitorioso Jorge Jesus, que retornou ao Benfica. Torrent soma passagem profissional pelo New York City-EUA. O técnico espanhol auxiliou Pep em grandes clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.