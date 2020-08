Com Flamengo em 'outro patamar', Gabigol mira Campeonato Brasileiro em busca de feito histórico

Rio - Artilheiro do Brasileiro em 2018 e 2019, Gabigol começa a competição em 2020 com uma possibilidade histórica. O ídolo do Flamengo pode ser o primeiro jogador a conseguir ser o maior goleador do torneio por três edições consecutivas. Tal marca não foi alcançada em nenhum formato da competição, desde 1959.

Há jogadores que conseguiram ser artilheiros do Brasileiro em três oportunidades, mas nunca de forma consecutiva. O ex-atacante Dario Maravilha foi o maior goleador do Brasileiro nos anos de 1971, 1972 e 1976. O tricampeão do mundo defendeu as cores de Atlético-MG e Internacional. Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo e do Goiás, também conseguiu em 1989, 1995 e 1996. Romário também conseguiu alcançar a marca em 2000, 2001 e 2005. Todas com a camisa do Vasco. Ídolo do Fluminense e ex-jogador do Atlético-MG, Fred também foi artilheiro em três oportunidades: 2012, 2014 e 2016.

Gabigol chegou ao Flamengo no ano passado, após ter sido artilheiro do Brasileiro em 2018 pelo Santos. Pelo Rubro-negro, o atacante foi novamente artilheiro da competição, sendo também campeão do torneio pelo clube carioca.

O Flamengo faz a estreia pelo Brasileirão no próximo dia 9. O Rubro-negro recebe o Atlético-MG, no Maracanã, às 16 horas.