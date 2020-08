Rio - Enquanto Domènec Torrent vive os seus primeiros momentos no Flamengo, Matheus Dantas embarca para Portugal para começar os trabalhos no seu novo clube, o Farense. O jovem partiu na tarde deste terça-feira para fazer exames e assinar contrato de três anos, e a reportagem do jornal O Dia entrevistou o zagueiro para falar sobre a saída do Rubro-Negro.

Cria da base do Flamengo, Matheus Dantas falou em tom de gratidão ao clube carioca, explicou o porquê de ter escolhido o Farense, já que tinha interesse de clubes da Série A do futebol brasileiro, e contou detalhes do relacionamento com Jorge Jesus, que segundo ele foi o melhor treinador com quem já trabalhou na carreira.

VEJA ABAIXO A ENTREVISTA COMPLETA COM MATHEUS DANTAS:

Por que a escolha do futebol português já que você também tinha mercado para disputar a Série A?



Eu preferi o Farense porque o clube demonstrou muito interesse em me contratar. Isso foi muito determinante. Mas o fato de jogar na Europa, em uma liga muito importante como é a Série A da Liga Portuguesa. É um clube que está crescendo bastante, me apresentou um bom projeto de carreira e eu vi que seria uma ótima alternativa para a minha carreira.



Antes de você aceitar a proposta do Farense, você conversou com Jorge Jesus para saber mais a respeito do futebol português?



Eu não conversei muito com o Mister sobre a minha ida não, pois estava muito incerto e aconteceu muito rápido. Não tive muita conversa com ele sobre o futebol português. Não cheguei a falar com ele a respeito.