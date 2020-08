Marcos Braz confirma permanência de Piris da Motta no Flamengo: 'Uma boa oportunidade para ele'

Rio - Após ficar bem próximo de deixar o Flamengo, volante paraguaio Piris da Motta irá permanecer no clube carioca. Em entrevista após a apresentação de Domènec Torrent, o vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o jogador irá continuar no elenco rubro-negro nesta temporada.

"Ele fica no Flamengo. A questão (com o Braga) não foi avançada. É um atleta que tem contrato com o clube. É uma boa oportunidade para ele demonstrar ao novo treinador o que ele pode fazer. Eu já vi de tudo no futebol. Ele é um atleta que o Flamengo adquiriu há três anos, antes da nossa chegada, de seleção paraguaia, várias convocações. Agora, mais do que nunca, ele vai ter uma chance enorme de demonstrar se é capaz ou não, se quer continuar ou não. Dirigente não toma decisão em relação a isso, é com o treinador", afirmou.

Piris da Motta, que tem 26 anos, chegou ao Flamengo em 2018, após defender o San Lorenzo. Apesar da grande expectativa na sua contratação, o volante nunca conseguiu se firmar como titular da equipe carioca. Ele integrou o elenco rubro-negro que conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-America e um Carioca, sob o comando de Jorge Jesus em 2019 e 2020.