Rio - O comentarista Walter Casagrande deu uma opinião polêmica durante o "Bem, Amigos!" desta segunda-feira. O ex-jogador afirmou que, para ele, Guerrero, do Internacional, é o melhor atacante da América do Sul, à frente até de Gabigol, artilheiro da última Libertadores e das duas últimas edições do Brasileirão.

"Pra mim o Guerrero é o melhor centroavante da América do Sul. Melhor que o Gabigol. O Gabigol está se tornando agora. O Guerrero levou a Seleção do Peru para Copa do Mundo com gol de falta. A Seleção do Peru vive nas costas do Guerrero e é uma geração que foi pra Copa do Mundo depois de um bom tempo. Ele é decisivo. Eu acho ele melhor que o Suárez e acho melhor que o Cavani. Dos três, o Guerrero é mais técnico, mais centroavante, mais de área… Os outros não são de área, nós estamos falando de centroavante. Então, o Guerrero é o mais centroavante que tem na América do Sul. Mais que o Suárez ", disse o comentarista.

Pelo Flamengo, Guerrero disputou 112 partidas e marcou 43 gols. Já Gabigol, com 73 jogos, balançou as redes em 54 oportunidades.