Flamengo teve ajuda do Governo Federal para poder viajar e fechar com Torrent

Rio - Domènec Torrent foi apresentado como novo técnico do Flamengo na última segunda-feira . No entanto, para conseguir viajar à Europa e fechar com o treinador, o Flamengo contou com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores, que acelerou os trâmites para que Bruno Spindel pudesse embarcar para fora do país. As informações são do "UOL".