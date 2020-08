Rio - Apresentado na última segunda-feira como novo treinador do Flamengo , Domènec Torrent fará de tudo para se adaptar o mais rápido possível ao Brasil. De acordo com o site "Globo Esporte", um dos pedidos do treinador foi que as pessoas do clube evitem se dirigir a ele falando espanhol, pois deseja aprender a língua portuguesa.

Segundo o portal, Dome quer dominar o idioma o mais rápido possível para melhorar sua comunicação e facilitar o trabalho com os jogadores. O treinador acredita que ele é quem tem que se adaptar ao clube, e não ao contrário.

Domènec fará sua estreia no comando do Flamengo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã.