Benfica deposita multa de rescisão de Jorge Jesus na conta do Flamengo

Rio - Mais de duas semanas após acertar com Jorge Jesus, o Benfica depositou nesta quarta-feira a multa de rescisão do treinador do Flamengo. O clube português desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para tirar o técnico do clube carioca. O Mister tinha contrato com o Rubro-negro até o meio de 2021.

Aos 66 anos, Jorge Jesus está de volta ao clube da Luz cinco anos depois de ter saído para o Sporting, tendo sido técnico do Benfica entre 2009/10 e 2014/15, período em que somou dez títulos: três campeonatos portugueses, uma Copa de Portugal, uma Supercopa e cinco edições da Copa da Liga. O novo vínculo dele será por três temporadas.

No Flamengo, o treinador trabalhou por pouco mais de um ano conquistando uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.