Lateral-direito de clube argentino teria sido consultado pelo Flamengo

Rio - A lateral direita é um dos mais ou até mesmo o único setor carente no elenco do Flamengo. Com Rafinha como titular e sem opções de renome como opção, muitos jogadores são ventilados como possíveis reforços para a equipe carioca. Alex Vigo, jogador do Colón, da Argentina, é mais uma atleta que surge como opção.

Em entrevista ao site "Portal Rubro-negro", o agente do jovem argentino, Leandro Varino, confirmou que houve uma consulta do Flamengo pelo atleta. No entanto, não existe negociação, nem qualquer conversa entre as partes.

"É verdade a consulta do Flamengo. Não há negociação, eles apenas pediram uma referência do garoto e informações de quanto custaria", afirmou o empresário.

Alex Vigo tem 21 anos e é um dos destaques do time argentino. O contrato do jogador com o Colón vai até 2023 e não haveria multa rescisória.