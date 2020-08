Jorge Jesus afirma que não pediu contratação de nenhum jogador do Flamengo

Rio - Nas últimas semanas, Bruno Henrique vem sendo apontado pela imprensa portuguesa como alvo do Benfica à pedido do técnico Jorge Jesus. Entretanto, neste sábado, em entrevista à 'BTV ', o treinador português desmentiu a informação, garantindo que não fez pedido de nenhum jogador do Flamengo para diretoria.

"Estamos a falar do Benfica, mas estamos a falar de futebol. O Flamengo está, seguramente, ao nível das três melhores equipes do mundo, onde está o Manchester City, o Liverpool... Depois temos aqui uma dúvida sobre qual será a outra. Tanto é assim que fomos a uma final do Mundial de Clubes diante do Liverpool, onde eu não vi diferença nenhuma, a não ser no maior nível de jogos que já tínhamos nas pernas", disse Jesus, que concluiu ao garantir que não pediu nenhum jogador do Rubro-Negro carioca."Isto tudo para te dizer que o Flamengo tem grandes jogadores. Sou grato às pessoas que me amam, os jogadores estão no meu coração. Custou-me muito sair de lá. Não quero mexer mais com isso. Não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica", finalizou.