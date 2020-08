Jornalista diz que Flamengo é 'fogo de palha': 'Atlético-MG é o melhor time do Brasil'

Rio - O Atlético-MG conseguiu uma grande vitória em sua estreia no Brasileirão contra o Flamengo, no Maracanã no último domingo. O resultado animou o jornalista Milton Neves, que apontou o time mineiro como o "melhor do Brasil" e definiu a equipe do Flamengo como "fogo de palha".

"O Flamengo é “fogo de palha”. Já o Atlético-MG começou com o pé direito e vai levar o título. Podem anotar. O melhor time do Brasil, hoje, chama: Atlético-MG! Nesse ano, o Galo vai cantar alto", escreveu Milton em seu blog no "UOL".

O apresentador também criticou a estreia do espanhol Domènec Torrent à frente do Rubro-Negro.

"Enquanto os mineiros se organizaram com Sampaoli, os cariocas precisam de um milagre, dessa vez sem Jesus. Domènec, o Murtosa de Guardiola, bem que tentou e pressionou. Mas, contou com um acidente de percurso e a falta de qualidade nas finalizações – que levaram a derrota, no Maracanã", completou.