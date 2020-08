Rio - O início de trabalho do técnico Domènec Torrent no Flamengo não tem agradado Neto. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o apresentador fez duras críticas ao catalão e chegou a afirmar que o Flamengo cairá para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Com esse ‘conhaque’ aí (Domènec Torrent), vocês não vão chegar em lugar algum. Vocês vão cair! O Flamengo vai cair. Quer apostar que esse técnico não chega até o final do Brasileiro?", esbravejou o ex-jogador.

Domènec Torrent tentará sua primeira vitória no comando do Flamengo nesta quarta-feira, às 20h30, em Goiânia, contra o Atlético-GO.