O lateral-direito Rafinha, de 34 anos, aceitou a oferta do Olympiacos, da Grécia, e não é mais jogador do Rubro-Negro, conforme o MEIA HORA antecipou na última quarta-feira. Além de um contrato por duas temporadas, os gregos chegaram junto com uma proposta salarial considerada irrecusável — cerca de R$ 12 milhões por ano No Flamengo, ele recebia algo em torno de R$ 4,6 milhões por temporada. Mesmo assim, os dirigentes tentaram de tudo para que o lateral não topasse. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concederá hoje uma entrevista coletiva virtual e falará sobre o assunto. O vínculo do atleta com o Mais Querido iria até dezembro de 2021. No entanto, há uma cláusula que permite a saída de graça caso chegasse uma boa proposta da Europa. Pelo Fla, o camisa 13 levantou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.