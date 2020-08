Caio Roque realiza exames, e Flamengo finaliza venda de jovem promessa ao Grupo City

O Flamengo acertou a venda do lateral esquerdo Caio Roque, de 18 anos, para o Grupo City, que tem oito clubes que fazem parte do aglomerado. A jovem promessa fez os exames médicos ontem e viaja na próxima semana para assinar contrato de cinco anos e iniciar os trabalhos no Lommel SK, da Bélgica, uma das equipes do Grupo City.

Segundo apurou o Jornal O Dia, o Flamengo vai receber R$ 10 milhões à vista por 50% dos direitos econômicos, fica com a outra parte da fatia e ainda há metas em contrato que podem render mais dinheiro aos cofres do Rubro-Negro. Uma delas é se Caio Roque vestir a camisa do Manchester City, da Inglaterra, principal clube do Grupo City, o time carioca arrecada mais R$ 42 milhões. outras bonificações serão pagas através de número de partidas estabelecidas que possam ser batidas e convocações para a seleção brasileira.

*Mais informações em instantes