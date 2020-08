Empresário de atacante do Flamengo nega possível transferência para o Corinthians

Rio - O atacante Pedro Rocha, uma das opções no banco de reservas do Flamengo, não deverá se transferir para o Corinthians. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o representante do jogador afirmou que a chance do atleta acertar com o Timão é "zero".

Pedro Rocha chegou ao Flamengo no começo do ano, porém pertence ao Spartak e está emprestado ao clube carioca. Durante a passagem de Jorge Jesus, o jogador sempre ficou como opção no banco de reservas para a equipe carioca.

O jogador, de 25 anos, se profissionalizou pelo Juventus, de São Paulo, mas foi pelo Grêmio que se tornou conhecido nacionalmente. Pelo clube gaúcho conquistou a Copa do Brasil de 2016, depois se transferiu para o futebol russo. No ano passado defendeu o Cruzeiro.