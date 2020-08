Críticas de Domènec Torrent a forma física dos jogadores teria repercutido mal no Flamengo

Rio - O começo de Domènec Torrent não tem sido nem de longe o esperado pelo Flamengo. Com duas derrotas em dois jogos, o espanhol já teria causado uma situação desconfortável no clube carioca ao criticar a forma física dos jogadores. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, as declarações foram mal digeridas por integrantes do departamento médico e da preparação física do Flamengo, que se sentiram expostos pelo treinador. Houve ainda integrantes da cúpula do clube que trataram as declarações como desculpas.

Além desse começo complicado, o treinador irá perder um dos principais líderes do elenco. O lateral-direito Rafinha aceitou a oferta do Olympiacos e está de saída do Flamengo. Com a janela de transferências para o exterior fechada, o Flamengo terá que recorrer ao mercado interno. Além de João Lucas, o clube não possui outra peça de reposição no elenco profissional. Por isso, Matheusinho, do time sub-20, deve ser promovido.