Neto volta a criticar Flamengo de Domènec Torrent: 'Não classifica nem para a Libertadores'

Rio - O apresentador da Band, Neto, voltou a falar sobre o Flamengo durante o programa "Os Donos da Bola", um pouco mais comedido, já que antes havia afirmado que o clube carioca seria rebaixado, o ex-jogador do Corinthians disse que com Domènec Torrent o Rubro-negro não se classificará para a Libertadores.

"Nada contra ele (Domènec Torrent). Sobre o profissional, eu tenho as minhas ressalvas. Um cara que foi campeão da terceira divisão em 2004/05, no Girona, e eu contrato só porque era auxiliar do Guardiola... Por que vocês não levaram Parreira, Felipão, Mano (Menezes), Luxemburgo? Não dá! Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Eu acho que não classifica nem para a Libertadores se ficar com o cara", opinou.

Com duas derrotas em dois jogos, o Flamengo tem a possibilidade de conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo. O Rubro-negro enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira.