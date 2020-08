Médico que estava com contrato suspenso pelo Flamengo retorna, mas é deslocado para Esportes Olímpicos

Rio - O médico Serafim Borges, que estava com contrato suspenso pelo Flamengo desde o início da pandemia, teve o vínculo reativado no início deste mês, mas foi deslocado para atender os atletas do Esporte Olímpico, segundo apurou O Dia.

Serafim Borges iniciou a sua trajetória no futebol em 1982, passou por todas as categorias de base do Flamengo e Seleção Brasileira, e acumula muitos títulos, sendo o de grande repercussão o Pentacampeonato Mundial de 2002. O profissional foi responsável pela criação do primeiro serviço de cardiologia no futebol, mas a atual chefia médica resolveu acabar com esse serviço, e o deslocou para a Gávea.

A reportagem tentou contato com o médico Serafim Borges, mas sem sucesso.