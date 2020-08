Ex-Flamengo cobra quase R$ 5 milhões do clube na Justiça

Rio - O atacante Éverton, atualmente no São Paulo, entrou com uma cobrança milionária contra o Flamengo na Justiça. O jogador solicita o pagamento de R$ 4.487.922,18 pelo Rubro-Negro em ação no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). A informação foi divulgada inicialmente pelo site "Esporte News Mundo".

Segundo o atleta, a dívida seria referente a a férias, feriado em dobro, repouso semanal remunerado e feriado, terço constitucional, duração do trabalho, indenização e outros pontos citados no processo. O caso corre na 22ª Vara do Trabalho do Rio do TRT-1. O juiz do caso, Antônio Carlos Amigo da Cunha, definiu que a audiência só será marcada quando for possível de ser realizada presencialmente, o que atualmente é inviável por conta da Covid-19.

Éverton deixou o Flamengo em 2018. Foram duas passagens pela Gávea, com 263 jogos no total e 39 gols marcados.