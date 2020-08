'O Flamengo não tem dinheiro', diz presidente do Atlético-MG sobre chance de negociar lateral

Rio - O lateral Guga, do Atlético-MG, é um dos nomes avaliados pelo Flamengo para o lugar de Rafinha, que acertou sua ida para a Grécia na última semana. No entanto, em conversa com o canal "Rafla Mello", o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara garantiu que, no momento, não há qualquer negociação pelo jogador.

"O Flamengo não tem dinheiro pra comprar esse jogador", disse o mandatário atleticano.

Sette Câmara ainda afirmou que Guga está com a saída muito bem encaminhada para um clube europeu, mas não quis revelar o destino e nem valores. No entanto, confirmou que a multa rescisória é maior do que 5 milhões de euros.