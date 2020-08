Ídolo do Flamengo, Marcelinho promove inauguração de quadra de basquete em escola na Taquara

Rio - O fim de semana foi de festa para os alunos do núcleo 'M4 nas Escolas' da Taquara. No último sábado, dia 15, Marcelinho Machado comandou uma cerimônia virtual de lançamento do polo da Escola Municipal Eunice Weaver, o terceiro do projeto social que já está presente em escolas do Andaraí e da Penha desde o início de 2019. Seguindo todos os protocolos de segurança sugeridos pelas autoridades de saúde, Marcelinho cortou a fita da nova quadra, totalmente reformada pelo projeto, ao lado de Maria Luiza Pifanio, diretora da escola, e de professores, dando as boas-vindas à unidade Taquara. O evento reuniu mais de 40 alunos - além de familiares e responsáveis - em ambiente virtual, com jovens e crianças de suas casas, com transmissão da cerimônia ao vivo, direto da escola.

"Foi uma experiência diferente, mas muito bacana. Infelizmente, não conseguimos fazer a inauguração presencial por causa da pandemia, mas iniciamos as aulas virtuais, com todos os conteúdos, com as dinâmicas, os atendimentos... Estava faltando uma inauguração para oficializar o núcleo. O retorno que tivemos de todos foi fantástico, a equipe do M4 se dedicou para fazer o melhor evento para eles e devolver o carinho que todos estão mostrando pelo projeto. Foi de emocionar ver a garotada participando... Estávamos longe, mas juntos. É gratificante ver que estamos conseguindo levar alegria, diversão e os valores do esporte para as casas dessas famílias mesmo num momento tão difícil", afirmou Marcelinho.



Marcelinho e equipe participaram da transmissão direto da nova quadra da escola - MPC Rio Comunicação

Alexandre Tito e Tainá Paula, instrutores do núcleo Taquara, comandaram os exercícios no início do aulão. Depois, uma série de desafios interativos, em que meninos e meninas 'apostavam' de casa no vencedor, com Marcelinho enfrentando os professores. Durante toda a aula online, participações especiais (em vídeo) de personalidades do esporte, como Oscar Schmidt, Anderson Varejão, Clarissa dos Santos e Marquinhos, entre outros, e sorteios de brindes, como cadernos e bolas.



Em 2020, a pandemia do COVID-19 suspendeu as aulas do 'M4 nas Escolas' em meados de março. Diante do isolamento social, o projeto passou a fazer entregas online, com atividades, exercícios e aulões comandados pelos professores para um universo de mais de 200 jovens e crianças de 9 a 15 anos, além de conteúdos diversos como dinâmicas, concursos, lives, dicas e muito mais. Também foram mantidos os atendimentos a alunos e famílias com a equipe psicossocial.



O 'M4 Nas Escolas' promove aulas regulares quatro vezes por semana (de 2ª a 5ª) no contraturno escolar e conta com uma equipe de professores, coordenadores e de acompanhamento pedagógico. Todas as quadras passaram por reformas e pinturas antes do início das aulas e os instrutores foram capacitados com a metodologia desenvolvida pela equipe técnica do projeto.