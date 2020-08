Flamengo fecha com Mauricio Isla, jogador inicia exames médicos e agiliza voo para o Brasil

Rio - O Flamengo não perdeu tempo e correu para repor a saída de Rafinha, que fechou com o Olympiacos. Menos de uma semana depois do desligamento do titular, a diretoria fechou com Mauricio Isla, chileno de 32 anos que estava livre no mercado desde maio, quando se despediu do Fenerbahçe, da Turquia.

Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor e vice do Flamengo, respectivamente, viajaram no último domingo para a Europa para sacramentar a contratação de Isla, que estava bem encaminhada. A dupla se reuniu com o empresário do chileno, Arturo Jimenez, e chegaram a um acordo. O jogador, inclusive, fará uma parte dos exames nesta terça-feira na Espanha e já agiliza voo para o Brasil.

Mauricio Isla, apesar de ser chileno, nunca atuou por um clube sul-americano. Cria do Universidad Catolica, do Chile, o jogador, assim que chegou ao time profissional, foi para a Udinese. Atuou também por Juventus, Cagliari, Olympique de Marseille e Fenerbahçe. Pela seleção chilena, ele já disputou 114 jogos, marcou 4 gols e deu 14 assistências.