Documentos de Mauricio Isla chegam a escritório de tradução juramentada, e Flamengo prepara anúncio oficial

Esse é um processo normal para jogadores e funcionários que precisam entrar no país e conseguir o registro de trabalho junto à Polícia Federal. Com Isla, portanto, não será diferente. A certidão de nascimento e o documento que mostra os antecedentes criminais do lateral foram recebidos pelo escritório escolhido pelo Flamengo e estão sendo traduzidos, com pedido de urgência, pelo clube.

O mesmo processo foi feito, por exemplo, com Domènec Torrent, treinador catalão contratado pelo Flamengo recentemente. No caso dele, uma carta de recomendação do Manchester City, clube o qual ele trabalhou, foi anexada na pasta e enviada à Polícia Federal.

Isla tem chances de embarcar nesta quarta-feira ao Brasil. A tendência é que o contrato de Isla com o Flamengo tenha duração de duas temporadas e meia. O lateral-direito está livre no mercado desde maio, quando deixou o Fenebahçe, da Turquia. O experiente jogador também acumula passagens por Universidade Católica (apenas categoria de base), Udinese, Juventus, Queens Park Rangers e Olympique de Marseille. Além disso, ele é convocado com frequência para a seleção chilena.