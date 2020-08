Rio - A vitória parecia encaminhada para o Grêmio até os minutos finais. Parecia... Gabigol voltou a marcar após longo jejum, e, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Flamengo arrancou um empate, por 1 a 1, com gol de pênalti do camisa 9, evitando a derrota nesta quarta-feira.

Agora com quatro pontos, o Flamengo volta a campo para um clássico: contra o Botafogo, domingo, no mesmo palco de hoje. O Grêmio, com seis, visita o Vasco, no mesmo dia.

ETAPA INICIAL DIVIDIDA



O Flamengo iniciou o confronto com uma postura animadora. Espelhado no esquema triunfante de 2019, o time adiantou as linhas de marcação, forçou os erros na já conhecida boa saída do Grêmio e o melhor: com Everton Ribeiro e Arrascaeta, principalmente, chegava ao ataque com fluidez, com a dupla circulando pela faixa central de campo. O camisa 7 chegou perto de marcar depois de se desvencilhar da marcação.



Já na segunda metade da etapa inicial, o cenário mudou. O Grêmio passou a assumir as rédeas do duelo, explorando o fato de os atacantes rubro-negros não estarem conseguindo dar sequência às jogadas. O Fla avançava em bloco, mas a bola batia em Bruno Henrique e Gabigol e voltava para os pés tricolores.



O BASTÃO ESTÁ COM ELE



Com a recente saída de Everton Cebolinha, Pepê recebeu o bastão e herdou a ponta esquerda do ataque tricolor. Mas foi pelo direito que o garoto recebeu de Alisson, entre a zaga, e encheu o pé: golaço. Aliás, o garçom do gol inaugural havia desperdiçado uma chance frente a Diego Alves minutos antes.



Dá para dizer que o time de Renato Gaúcho foi para o vestiário satisfeito pela exibição consistente.

TOADA MANTIDA



O Grêmio retornou a campo como o deixou: controlando as ações e contando com um Flamengo inoperante no último terço ofensivo. O ataque dos mandantes seguia sem evoluir as ações. A toada tricolor foi mantida no início da etapa final, tanto que Diego Souza desperdiçou uma oportunidade cristalina na marca penal.



POR FALAR EM PENAL...



Dome mexeu nas peças e no esquema para, ao menos, igualar o placar. O Flamengo se posicionou com atacantes em profusão, como já havia sido na estreia. A engrenagem não funcionava, mas, do outro lado, o Grêmio abdicou de atacar. Assim, os cariocas aproveitaram o tempo com a bola e, via Gabigol, viram Kannemann interceptar uma bola dentro da área... com a mão.



Na cobrança de pênalti, assinalado após Rafael Traci ir ao VAR, Gabigol não perdoou e voltou a ir à rede depois de sete jogos de jejum. O empate saiu já nos acréscimos. E os minutos derradeiros não entregaram a emoção que prometia. O jogo ficou em débito, no final das contas.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1X1 GRÊMIO



Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 19/8/2020, às 19h15

Árbitro: Rafael Traci (Fifa-SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Público: sem público

Gramado: bom

Cartões amarelos: Filipe Luís, Gabigol (FLA) / Diego Souza, Kannemann e Geromel (GRE)

Cartões vermelhos: -



Gols: Pepê, 44'/1ºT (0-1) e Gabigol, 43'/2ºT (1-1)



FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Diego Alves; João Lucas (Renê, 9'/2ºT), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Pedro, 34'/2ºT), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Vitinho, 17'/2ºT); Bruno Henrique e Gabigol.



GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Lucas Silva, intervalo), Matheus Henrique (David Braz, 44'/2ºT), Alisson (Thaciano, 43'/2ºT), Jean Pyerre (Thiago Neves, 27'/2ºT) e Pepê; Diego Souza (Isaque, 19'/2ºT).