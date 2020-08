João Lucas sofre lesão muscular de 'grau 1 para 2' e desfalca o Flamengo por, pelo menos, 21 dias

Rio - O técnico Domènec Torrent ganhou um problema para escalar a equipe nos próximos jogos. João Lucas sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e desfalcará a equipe por, pelo menos, 21 dias. Segundo apurou a reportagem, a contusão sofrida pelo lateral-direito foi de 'grau 1 para 2' e que, nesses casos, o atleta costuma ficar sem atuar por, pelo menos, três semanas.

O departamento médico do Flamengo não revela grau de lesão e nem prazo de retorno pois entende que cada jogador reage de forma diferente durante o processo de recuperação. No caso de João Lucas não foi diferente. O comunicado do clube diz apenas que o exame constatou lesão. (veja abaixo)

Flamengo informa:



Nesta quinta-feira (20.08), o atleta João Lucas realizou exame, que constatou lesão na posterior da coxa esquerda. Iniciou tratamento. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 20, 2020

João Lucas sofreu a lesão justamente no momento em que poderia ter uma sequência no time titular do Flamengo. Com a saída de Rafinha e a incerteza de quando Mauricio Isla estreará pelo Rubro-Negro, o camisa 13 era o "dono da posição" e naturalmente ganharia oportunidades.

Sem João Lucas e ainda sem saber quando Isla estará à disposição, já que o chileno, embora esteja em boas condições físicas, não entra em campo desde março e precisará trabalhar o condicionamento de jogo, Dome tem à disposição o jovem Matheusinho e tem pode improvisar outro jogador, como fez com Renê contra o Grêmio.

O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo no domingo, às 11h, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

Isla chega sábado:

O novo reforço do Flamengo, Mauricio Isla, já sabe dia e hora que desembarcará no Rio de Janeiro. O chileno sairá de Lisboa, Portugal, na noite desta sexta-feira e chegará à Cidade Maravilhosa, na madrugada de sábado, mais precisamente às 5h35.