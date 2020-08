Grupo City volta a se interessar por Vinicius Souza, do Flamengo, e realizará nova oferta

Rio - O Flamengo concretizou, na última quarta-feira, a venda do jovem lateral-esquerdo Caio Roque, de 18 anos, para o Grupo City. Mais um jogador do Rubro-Negro pode estar de saída e com o mesmo destino. Trata-se de Vinicius Souza, volante que está no elenco profissional. Em junho, a empresa esportiva do governo dos Emirados Árabes, que é dona de nove clubes pelo mundo, já havia feito uma oferta pela promessa, mas a diretoria rechaçou a proposta, e as conversas não evoluíram.

Porém, recentemente, as conversas com os representantes de Vinicius Souza e com a diretoria do Flamengo voltaram a acontecer. Os valores que poderão ser envolvidos na negociação não foram revelados à reportagem, mas o jornal O Dia apurou que a situação pode evoluir após a chegada do diretor Bruno Spindel e do vice Marcos Braz ao Brasil. Ambos estão na Espanha, onde conseguiram a contratação do chileno Mauricio Isla.

Antes de ter a oferta de compra, o Flamengo já havia negado sondagens de clubes brasileiros e europeus que demonstraram interesse no empréstimo de Vinicius Souza. A reportagem apurou que Athletico-PR e Red Bull Bragantino, antes da paralisação do futebol, estudaram a possibilidade de tentar a contratação do jovem. O Vasco, quando o técnico ainda era Abel Braga, também buscou informações do atleta.

O Grupo City atualmente tem nove clubes: Manchester City (Inglaterra), New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia), Montevideo City Torque (Uruguai) e Lommel SK (Bélgica). Segundo apurou a rewportagem, a ideia inicial é para Vinicius Souza iniciar a sua trajetória atuando pelo Lommel SK.

O atual contrato de Vinícius Souza com o Flamengo vai até dezembro de 2021. O volante tem 21 anos e está no clube desde os 13. Na equipe profissional desde 2019, o jogador, que era um pupilo de Jorge Jesus, acumula oito jogos pelo time principal, sendo quatro na temporada passada e quatro neste ano.