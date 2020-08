Após Isla, Flamengo pode fechar a contratação de lateral direito do River Plate

Rio - Sem Rafinha que se transferiu para o Olympiacos-GRE na última semana, o Flamengo agiu rápido e acertou com o lateral chileno Mauricio Isla. No entanto, a busca por mais um jogador da posição não vai parar por aí. De acordo com o Youtuber 'Flazoeiro', o Rubro-Negro fez uma proposta por Gonzalo Montiel, do River Plate.



Aos 23 anos, Montiel possui contrato com River até 2021 e tem valor de mercado orçado em 8 milhões de euros, segundo o site 'Transfermarket'. O valor do atleta é maior que o de Guga, também sondado pelo Flamengo. Se o lateral não renovar com o clube argentino até dezembro, o jogador assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.



Atualmente, além de Isla, o Flamengo tem Matheusinho e João Lucas para a posição. Este último, no entanto, sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e precisará no mínimo de três semanas de recuperação. Para a próxima partida, contra o Botafogo, no domingo, o técnico Domènec Torrent deve escalar o canhoto Renê na lateral-direita.