Isla é recebido com festa por torcedores do Flamengo, após desembarcar no Rio

Rio - Mauricio Isla desembarcou na manhã deste sábado no Rio de Janeiro e foi recepcionado com por torcedores do Flamengo no Aeroporto Galeão. O lateral-direito chega para substituir a vaga de Rafinha, que se transferiu para o Olympiakos, da Grécia.

Isla recebeu o carinho dos torcedores na chegada ao Rio. #CRF pic.twitter.com/gSjfUn04Wp — Flamengo (@Flamengo) August 22, 2020

O defensor já foi recebido pelo pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e vestiu a camisa rubro-negra. Ele será apresentado na próxima segunda-feira, no Ninho do Urubu.