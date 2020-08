Matheuzinho treina entre os titulares e é o favorito para assumir a vaga na lateral direita; veja o provável time do Flamengo

Rio - O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Botafogo neste domingo, às 11h, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das dúvidas do técnico Dome é na lateral direita. Sem João Lucas, machucado, e Isla ainda sem condições de jogo, o treinador escalou Matheuzinho como titular no treino deste sábado, e o jovem é o favorito para assumir a vaga.

A outra alternativa de Dome é a improvisação do lateral-esquerdo Renê na direita, como foi feito contra o Grêmio, quando João Lucas se lesionou e pediu para ser substituído. No jogo, o catalão tomou essa decisão para preservar Matheuzinho, que havia treinado pouco sob o comando do novo técnico.

O provável time do Flamengo para pegar o Botafogo é Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.