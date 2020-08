Rio - Rafinha foi apresentado oficialmente neste domingo pelo Olympiacos, da Grécia. Vestindo a camisa da nova equipe, o lateral-direito aparece em um vídeo assinando contrato e escrevendo num quadro branco o número 46, o que seria a soma de mais um título nacional para o atual e maior campeão do país.

"Eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho e por todas as mensagens recebidas. Eu estou muito feliz em poder defender o maior clube da Grecia. Agora e trabalhar muito e lutar por nossos objetivos. Vamos Olympiacos!!!!", escreveu o lateral em suas redes sociais, em inglês e grego também.

No texto que apresenta o jogador, o clube grego listou os e títulos conquistados desde seu início no Coritiba, em 2002, até a saída do Flamengo. São 21, entre eles o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, as Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca pelo Flamengo desde o ano passado.