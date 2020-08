Rio - Goleiro do Flamengo nos anos 80 e campeão mundial com a Argentina em 1978, Ubaldo Fillol denunciou em suas redes sociais que tem recebido ameaças de morte. A pessoa que teria feito as ameaças já foi identificada.

"Tenho recebido ameaças de morte pelo celular há alguns dias. Pela minha segurança e a da minha família, fiz a denúncia, seguindo o conselho do meu advogado, Gregorio Dalbón", postou o ex-jogador argentino.

Fillol afirmou também que a promotoria investiga o caso e agradeceu as manifestações de carinho que tem recebido nas redes sociais.