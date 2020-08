Rio - Arrascaeta foi preterido no clássico do último domingo, contra o Botafogo. O uruguaio nem sequer deixou o banco de reservas no segundo empate do Flamengo no Maracanã, ambos por 1 a 1. E Domènec Torrent, já cobrado por conta de tropeços no Campeonato Brasileiro, deu a entender que o uruguaio não está nas condições físicas ideais, o que desagradou o atleta.



"Temos que tentar jogar com os melhores jogadores em cada momento. E os melhores não são nomes, muitas vezes são os que estão na melhor forma", disse Dome, em entrevista coletiva logo depois do clássico.





Nesta segunda-feira, contudo, Arrascaeta buscou informações com o departamento de futebol a respeito de seu nível de desempenho e possibilidade de lesão - descartada.

Ainda nesta segunda, Arrascaeta se destacou em um jogo-treino entre reservas e a equipe sub-20 do Flamengo. Ele marcou um gol e deu uma assistência no triunfo por 6 a 1. Com ou sem Arrascaeta entre os titulares, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão, para enfrentar o Santos. O duelo será realizado na Vila Belmiro.



Já nesta tarde, o camisa 14 foi ao Twitter e esclareceu:



Tem muita gente me perguntando se tenho alguma lesão, estou 100 % graças a Deus

— GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) August 24, 2020