Rio - Depois de brilharem com Jorge Jesus em 2019, Bruno Henrique e Gerson entraram na mira do treinador para se juntar ao Benfica. Há algumas semanas, o clube português não esconde o desejo de contar com os atletas. No entanto, nesta segunda-feira, o vice-presidente do Flamengo voltou a falar sobre o assunto na coletiva de apresentação do Mauricio Isla.



"Acho que o Benfica há muito tempo atrás já externou esse sentimento de querer o Gerson e o Bruno Henrique lá atrás. O Flamengo já deixou claro que não quer vender, mas isso não quer dizer que o Flamengo não possa conversar com o time com maturidade", disse Marcos Braz, que complementou:



"O Flamengo não quer se desfazer de qualquer jogador com a performance que tiveram em 2019 e 2020. O Flamengo é muito satisfeito com o retorno técnico dos jogadores, mas é dever do Flamengo conversar com qualquer clube", encerrou o vice-presidente de futebol do clube.